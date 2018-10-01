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Постройневший жених и невеста-красавица: бывший муж Татьяны Навки показал фото с тайной свадьбы

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я выбрал вместо рекламы.
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Экс-фигурист Александр Жулин похвастался молодой женой.

В эту субботу в эфир вышел очередной выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в котором бывший супруг Татьяны Навки рассказал историю знакомства с женщиной своей мечты — молодой фигуристкой Натальей Михайловой. Разрыв, который спровоцировали эти отношения, был болезненным для дочери спортсмена. Но впоследствии стороны выстроили дипломатические отношения. После «исповеди» мужчина опубликовал серию свадебных фотографий, которые до сих пор скрывал.

На снимках жених выглядит постройневшим, а невеста просто светится от счастья: она ждала предложения руки и сердца долгих одиннадцать лет.

Фото: instagram

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