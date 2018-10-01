Постройневший жених и невеста-красавица: бывший муж Татьяны Навки показал фото с тайной свадьбы

В эту субботу в эфир вышел очередной выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в котором бывший супруг Татьяны Навки рассказал историю знакомства с женщиной своей мечты — молодой фигуристкой Натальей Михайловой. Разрыв, который спровоцировали эти отношения, был болезненным для дочери спортсмена. Но впоследствии стороны выстроили дипломатические отношения. После «исповеди» мужчина опубликовал серию свадебных фотографий, которые до сих пор скрывал.