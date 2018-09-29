«Сашка сильно переживала»: Александр Жулин рассказал, как уходил от Татьяны Навки к другой женщине

55-летний фигурист Александр Жулин признается: его нынешняя супруга Наталья Михайлова — женщина его мечты. Отношениям с ней предшествовали два брака, но даже наличие во втором любимого ребенка не смогли остановить его от ухода. Мужчине пришлось даже обратиться к психологу, чтобы справиться с эмоциями, которые он держал глубоко в себе, стараясь не травмировать дочь, которая уже все понимала.

«Сашка сильно переживала, но нужно отдать должное Татьяне и мне, она не чувствовала недостатка внимания. <...> Это был сложнейший момент в расставании, несмотря на то, что Наташа уже появилась на тот момент», — признался мужчина в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион».

Общение с профессионалом помогло несостоявшемуся отцу семейства разобраться в себе и треугольнике, который он создал и охарактеризовал как «любимый ребенок, любимая жена на тот момент, и любимая женщина».

Татьяна Навка повела себя как мудрая женщина и не стала запрещать отцу общаться с дочерью. Вопрос алиментов тоже решили полюбовно: Александр взял на себя оплату теннисной школы, которая требовала немалых затрат, и закончил оплачивать уроки только в прошлом году. Папа поддерживает и другие интересы дочери — музыкальную карьеру, путешествия.

С дочерью мужчину связывают особенные чувства, ведь он присутствовал на ее родах и сам перерезал пуповину. «Сначала я не хотел, потом было УЗИ, увидел внутри человечка, и мне показалось, что мне там нужно быть. Я стоял у Тани в изголовье, ничего не видел. Слышу крик, и врач мне стучит по руке и держит ножницы. И я смотрю на это существо, все в смазке желтой. Он говорит: "Режь", — и я разрезал, кровь какая-то фиолетовая потекла. Есть такой момент, глупость скажу, но ты тоже рожаешь. И этот момент единения — он навсегда», — вспоминает отец.

Первое время Саша старалась избегать общения с новой женой папы, но вскоре они подружились. «С Наташей у нас дружеские отношения, я ее воспринимаю как близкого человека. Когда мама и папа расставались, не было никаких ссор, скандалов, криков. Я ничего этого не видела в детстве», — рассказала Саша Жулина, которая тоже пришла на передачу.

Но любить — не значит жениться. Долгие 11 лет Александр Жулин и его «подопечная» Наталья Михайлова (пара познакомилась на тренировке и какое-то время поддерживали чисто деловые отношения) прожили в гражданском браке. Сейчас спортсмены воспитывают пятилетнюю дочь. Мужчина рассказал, что фактически его брак с Татьяной Навкой закончился в 2007 году, развод был официально оформлен в 2010-м, а в августе 2018 года он снова пошел в ЗАГС, с женщиной всей своей жизни.

Именно из-за нее он не стал открывать главный конверт, внутри которого оказался секрет, который мог разрушить их союз.

Фото: globallookpress