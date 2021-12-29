Пострадавшую при пожаре Хлебникову выписывают из больницы, она встретит Новый год дома
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
«По прогнозам врачей, Марина встретит новый год дома», — передает телеграм канал Baza. Состояние артистки стабилизировалось и ее перевели из реанимации в обычную палату. За последние недели Хлебниковой провели несколько операций и кожных пластик. Она быстро восстанавливается, уже во всю ходит по палате и не может дождаться возвращения домой.
В результате пожара, который произошел у нее в квартире, Марина Хлебникова получила ожоги 50% тела. Певица находилась в ожоговой реанимации, чтобы дать ее организму отдохнуть от невыносимых болей, врачи подключали ее к ИВЛ. Восстановление после таких травм занимает значительное количество времени. Певице нужно будет перенести еще несколько пластических операций. Когда Марина сможет вернуться к полноценной жизни пока не известно.
Ранее мы писали, что Марина смогла записать аудиосообщение для своих поклонников, где рассказала о самочувствии.
Фото: GlobalLookPress