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Пострадавшую при пожаре Хлебникову выписывают из больницы, она встретит Новый год дома

Звезда 90-х певица Марина Хлебникова, которая пострадала при пожаре в своей квартире в начале ноября, идет на поправку и ее готовят к выписке из больницы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Хлебникова

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

«По прогнозам врачей, Марина встретит новый год дома», — передает телеграм канал Baza. Состояние артистки стабилизировалось и ее перевели из реанимации в обычную палату. За последние недели Хлебниковой провели несколько операций и кожных пластик. Она быстро восстанавливается, уже во всю ходит по палате и не может дождаться возвращения домой.

В результате пожара, который произошел у нее в квартире, Марина Хлебникова получила ожоги 50% тела. Певица находилась в ожоговой реанимации, чтобы дать ее организму отдохнуть от невыносимых болей, врачи подключали ее к ИВЛ. Восстановление после таких травм занимает значительное количество времени. Певице нужно будет перенести еще несколько пластических операций. Когда Марина сможет вернуться к полноценной жизни пока не известно.

Ранее мы писали, что Марина смогла записать аудиосообщение для своих поклонников, где рассказала о самочувствии.

Фото: GlobalLookPress

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