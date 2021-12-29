Пострадавшую при пожаре Хлебникову выписывают из больницы, она встретит Новый год дома

В результате пожара, который произошел у нее в квартире, Марина Хлебникова получила ожоги 50% тела. Певица находилась в ожоговой реанимации, чтобы дать ее организму отдохнуть от невыносимых болей, врачи подключали ее к ИВЛ. Восстановление после таких травм занимает значительное количество времени. Певице нужно будет перенести еще несколько пластических операций. Когда Марина сможет вернуться к полноценной жизни пока не известно.

Ранее мы писали, что Марина смогла записать аудиосообщение для своих поклонников, где рассказала о самочувствии.