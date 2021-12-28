Пострадавшего в драке фигуриста Дмитрия Соловьева выписали из больницы

В лечебном заведении Дмитрию Соловьеву поставили диагноз «гематома головного мозга». На протяжении недели он находился под присмотром врачей, которые спасали его после полученных травм. Во время драки трое первокурсников из Читы повалили фигуриста на землю, после чего избили его ногами.

На молодых людей завели уголовные дела, а одного из них даже заключили под стражу на 30 суток. Студенты раскаялись и извинились перед спортсменом за совершенный ими поступок.

После случившегося Соловьева принялись публично поддерживать коллеги и близкие. На днях он сам смог выйти на связь и выразил благодарность всем неравнодушным. «Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь даёт мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!» — написал он в одном из постов в Instagram.

И вот сейчас стало известно, что Дмитрия выписали из больницы для дальнейшего лечения в домашних условиях. «Ему уже лучше. Он хочет кататься», — цитирует приближенного фигуриста «СтарХит».

Ранее сообщалось, что в больницу Соловьев был доставлен с состоянием средней тяжести. Теперь же оно оценивается как удовлетворительное.