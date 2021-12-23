Одного из напавших на фигуриста Дмитрия Соловьева заключили под стражу

23 декабря в Таганском районном суде Москвы прошло заседание по делу о нападении на Дмитрия Соловьева. Нападавшими являлись 18-летние студенты из Читы. Одному из них в ходе разбирательства суд назначил наказание в виде заключения под стражу — молодому человеку предстоит провести под заключением 30 суток до 21 января 2022 года. Оба нападавших извинились перед спортсменом и полностью признали свою вину.

Сам Соловьев на данный момент находится в Боткинской больнице. Врачи выявили у него гематому головного мозга. Сейчас состояние спортсмена значительно улучшилось и расценивается как средней тяжести.

Инцидент с дракой произошел 21 декабря, когда Дмитрий со своей девушкой — керлингисткой Анной Сидоровой и друзьями отдыхал в центре Москвы. Спортсмен заметил, что молодые люди неуважительно ведут себя по отношению к его возлюбленной и ее подруге, после чего подошел к ним с целью разобраться в ситуации. Конфликт перешел в драку, в ходе которой студенты повалили Соловьева на землю и избили его ногами.