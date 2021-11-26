Пострадавшая в аварии с участием Ксении Собчак впервые прокомментировала смертельное ДТП

Оксана Садовник чудом выжила в страшном ДТП, хотя в первые дни СМИ писали о том, что она погибла. Она получила тяжелые травмы, и ей предстоит длительное восстановление. В беседе с MK.ru она впервые прокомментировала аварию.

Как рассказала Оксана, саму аварию она не помнит.

«Саму аварию я не помню. Когда пришла в себя, мне рассказали, что произошло», – рассказала она. Большим шоком для нее стала смерть ее подруги, Кати, которая тоже ехала в этой машине и погибла. От девушки долго скрывали это, пока она находилась в больнице.

Высказалась она и о помощи со стороны Ксении Собчак, которая заявила, что помогает семьям пострадавшей и погибшей девушек.

«Писали, будто Ксения Собчак организовала мою транспортировку из Сочи в Москву и помогла с больницей. Это неправда. По факту, все сделал муж благодаря добрым людям и близким друзьям. Ему помогли и предоставили самолет, меня госпитализировали в одну из лучших больниц, где мне оказали профессиональную помощь и действительно сотворили медицинское чудо. Как я понимаю, Собчак предложила помощь моему мужу в поиске няни сыну, еще что-то. Он сказал, что все сделает сам. Мы ничего не просили. Возможно, она обмолвилась, что в будущем поможет мне с реабилитацией. Муж ответил, что когда Оксана начнет понимать, что произошло, то сама попросит помощи, если понадобится. Собчак сказала: «Хорошо». Думаете, если мне что-то потребуется, она не откажет?», – отмечает она.