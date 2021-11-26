Пострадавшая в аварии с участием Ксении Собчак впервые прокомментировала смертельное ДТП
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Оксана Садовник чудом выжила в страшном ДТП, хотя в первые дни СМИ писали о том, что она погибла. Она получила тяжелые травмы, и ей предстоит длительное восстановление. В беседе с MK.ru она впервые прокомментировала аварию.
Как рассказала Оксана, саму аварию она не помнит.
«Саму аварию я не помню. Когда пришла в себя, мне рассказали, что произошло», – рассказала она. Большим шоком для нее стала смерть ее подруги, Кати, которая тоже ехала в этой машине и погибла. От девушки долго скрывали это, пока она находилась в больнице.
Высказалась она и о помощи со стороны Ксении Собчак, которая заявила, что помогает семьям пострадавшей и погибшей девушек.
«Писали, будто Ксения Собчак организовала мою транспортировку из Сочи в Москву и помогла с больницей. Это неправда. По факту, все сделал муж благодаря добрым людям и близким друзьям. Ему помогли и предоставили самолет, меня госпитализировали в одну из лучших больниц, где мне оказали профессиональную помощь и действительно сотворили медицинское чудо. Как я понимаю, Собчак предложила помощь моему мужу в поиске няни сыну, еще что-то. Он сказал, что все сделает сам. Мы ничего не просили. Возможно, она обмолвилась, что в будущем поможет мне с реабилитацией. Муж ответил, что когда Оксана начнет понимать, что произошло, то сама попросит помощи, если понадобится. Собчак сказала: «Хорошо». Думаете, если мне что-то потребуется, она не откажет?», – отмечает она.
Оксана отметила, что не держит зла на Ксению и не считает ее виноватой в аварии.
«Виноват водитель. Даже если его подгоняли, это не снимает с человека ответственности. Он находился за рулем, потому принимал решение. Честно говоря, я сама не смотрела видео столкновения, боюсь. Но на Собчак я ни капли не держу зла, да и есть ли смысл на кого-то злиться? Да, возможно, другой человек на ее месте, дождался бы «скорую», но в самой аварии она не виновата...», – заявила девушка.
Сейчас она старается справиться с травмами, но признает, что это никак нельзя назвать нормальной жизнью.
«Назвать мое существование жизнью тяжело. Передвигаюсь на костылях, шея в огромном корсете на ближайшие два месяца из-за перелома. Моюсь и сплю в нем. Теперь я как одно целое с этим корсетом», – призналась Оксана. Вся ее прежняя жизнь тоже рухнула.
«Авария разрушила все мои планы, я потеряла работу, деньги. На мое прежнее место работы уже взяли нового человека», – признается она.
Ранее стало известно о том, что муж погибшей пассажирки намерен требовать у Собчак 2 миллиона рублей компенсации. Оксана с этим не согласилась.
«Не понимаю, как можно в таком горе просить большие деньги. Нельзя так делать. Разве деньги заменят ему погибшую или вернут мать ребенку? Но это его решение».
Фото: Instagram, Global Look press