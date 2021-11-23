Муж погибшей в ДТП девушки потребовал с Ксении Собчак $2 миллиона за ложь

Во время произошедшего в городе Сочи ДТП сама Ксения Собчак не находилась за рулем. Автомобилем управлял личный водитель телеведущей, который после аварии находится под домашним арестом. Maybach Собчак выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, в котором находилась погибшая Екатерина Тарасова.

Муж Екатерины Антон высказался в отношении поведения светской львицы после аварии. Он заявил, что Собчак оплатила адвоката для своего экс-водителя. «Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя Maybach, она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем», — утверждает Тарасов.

Вдовец убежден в том, что абсолютно все слова телеведущей после случившегося ДТП абсолютная ложь. «Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне», — цитирует Антона портал KP.RU.

Тарасов заявил, что потребовал с со стороны виноватых денежную компенсацию в размере двух миллионов долларов, после чего внимание к его персоне сразу же исчезло. «Я тогда заявил о компенсации 2 миллиона долларов. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», — делится он.