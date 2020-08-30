«Посмотрите, тут я еще толстая»: Лолита показала, как изменилась ее фигура за 2 года

Поклонники Лолиты Милявской привыкли к постройневшей фигуре певицы. Даже в период самоизоляции артистка, в отличие от многих, не набрала вес, а осталась в форме. Но так было не всегда. Два года назад Лолита только вступала на путь нормализации веса и недавно напомнила об этом подписчикам своей страницы в Instagram. 56-летняя исполнительница разместила анонс телетрансляции ее концерта, снятого в 2018 году.