«Посмотрите, тут я еще толстая»: Лолита показала, как изменилась ее фигура за 2 года
Фото: Global Look Press
Поклонники Лолиты Милявской привыкли к постройневшей фигуре певицы. Даже в период самоизоляции артистка, в отличие от многих, не набрала вес, а осталась в форме. Но так было не всегда. Два года назад Лолита только вступала на путь нормализации веса и недавно напомнила об этом подписчикам своей страницы в Instagram. 56-летняя исполнительница разместила анонс телетрансляции ее концерта, снятого в 2018 году.
Два года назад додумалась снять концерт без зрителя..ю Как это «опередило» время. Посмотрите сегодня, тут я ещё толстая,
— отметила Лолита как обычно без стеснения. К слову, контраст действительно заметен. Уже в начале этого года артистка выглядела более стройной и подтянутой.
Лолита не раз объясняла журналистам, что ее нынешняя фигура — залог усилий, построенных на основе консультаций со специалистами. Всех желающих похудеть Лолита отправляет прежде всего к докторам. Как признается артистка, ей привести организм в порядок помог эндокринолог.
Фото и видео: @lolitamilyavskaya/Instagram; НТВ; Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich/Global Look Press
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