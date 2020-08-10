56-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами и фигурой «как у девушки»

«Девушка, вы меня восхищаете», «Лолита, Вы неподражаемы! У меня тоже бывают такие дни», «Ну огонь просто», «Лолита Вы и есть молоденькая», «Вы такая стройненькая», «Как похудела, класс, ножки какие стройные», «Ого, фигурка класс», «Вауууу, какая стройняшка», «Стройная красавица», «Отличная форма. Так держать», — обсуждают поклонники.

Всем, кто интересуется, каким способом худеет звезда, она отвечает: все дело в хорошем эндокринологе. И предупреждает, что реклама других средств с использованием ее фотографий — фейк.