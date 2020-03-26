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Последняя песня Юлии Началовой до слез растрогала ее фанатов

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Слайд, который
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Юлия Началова

Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress

Директор скончавшейся в 2019 году певицы Юлии Началовой представила ее ранее не опубликованную песню.

«Сегодня, на всех цифровых площадках премьера последней песни Юлии Началовой "ОСТАНЬСЯ". Я лично, родители Юлии, а так же ее родные и дочь выражаем огромную благодарность авторам песни: автору музыки Вячеславу Бодолика, автору слов Марии Якубовской, Mix & Master Ивану Линковскому, без участия которых этот трек никогда бы не ожил не был записан и создан», — обратилась Анна Исаева к поклонникам и коллегам своей погибшей подопечной.

«До слез.... спасибо», «Аж мурашки по коже, безумно красивая песня и Юля», «Голос волшебный, чарующий, неземной», «Слезы на глазах, красивая песня», «Очень символичное название», «Слушала песню и плакала. Юля пела великолепно», «Жаль, что Юленьки уже нет», «Каждое слово о ней», «Сколько силы в этой песне», «Песня как молитва», «Какие слова... Какой голос», «Грустно, горько, обидно. Сколько песен еще не спела», «Царство Небесное Юлечке, нашему сладкоголосому ангелу», «Жаль, что песня станет хитом уже без Юли 😢 Светлая память», «Боже как несправедливо, что такие люди рано уходят», «Человек жив, пока его помнят и слушают. Музыка — это самое прекрасное что создает человечество, спасибо всем, кто помог песне зазвучать», «Вечная память», — комментируют поклонники.

Песня, которая до слез растрогала поклонников Юлии Началовой, могла бы сгинуть в архивах звукозаписывающей студии, если бы о ней не вспомнил менеджер певицы Владимир Белов, увидев ее во сне. Артистка записала ее буквально за неделю до госпитализации в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.

Фото и видео: Instagram

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