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Последний день на Бали: Бузова и Батрутдинов сделали свой главный выбор

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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Самый романтичный проект этого телесезона подходит к концу.

В воскресенье, 15 декабря, в эфир телеканала ТНТ вышла десятая серия романтичного телепроекта «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытались найти свою любовь. Зрители получили возможность увидеть, что происходило в последние часы пребывания участников на острове Бали. Тимур «компенсировал» Олесе Романо все «пропущенные» свидания — пара «побывала» на минутной рыбалке, попала под тропический ливень, успела отведать улов, посмотреть краткое содержание шоу «Холостяк» с участием шоумена, выпить шампанского, посмотреть на звезды (хоть и из фольги) и не менее романтично завершить рандеву — к «Золушке с босоножками в руках» «прилетел» очень нежный букет цветов. В свою очередь, последнее свидание Батрутдинова с Маргаритой Гавриловой прошло в «домашней» обстановке — на диване во дворе виллы. Участница кокетливо призналась, что неспроста выбрала шелковое платье в бельевом стиле: «Я называю это «режим «ночнушка». Потому что, когда ты в ночнушке, тебя хочется обнимать. Это сработало в отношении Тимура, он начал обнимать меня, трогать».

Ольга устроила приватные разговоры с оставшимися претендентами на свои руку и сердце. Роман Гриценко пригласил телеведущую в импровизированный кинозал, где показал фильм-воспоминание об их общих моментах — первый поцелуй, первый серфинг, первый массаж. Однако серьезного разговора с молодым человеком не получилось. Привыкшая все досконально планировать Ольга четко хотела услышать от Романа, как будут развиваться их отношения после возвращения в Москву, где они будут жить, на что Гриценко не смог дать внятного ответа. В отличие от конкурента, Виталий Попович смог более четко ответить на поставленные Бузовой вопросы. Более того, хоккеисту удалось удивить звезду — он преподнес ей в подарок роскошные серьги с ее портретом на эмали.

Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

В этом выпуске стали известны неожиданные подробности о кастинге в шоу «План Б». Победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев пришел на кастинг, чтобы пообщаться «со своей любимой девушкой». Стоит отметить, что Тимур Батрутдинов, Ирина Бузова и Яна Акру популярно объяснили Денису, почему Ольга не хочет его видеть до такой степени, что готова отказаться от съемок, если вдруг он попадет в проект. Финальная церемония оказалась весьма непростой как для Батрутдинова, так и для Бузовой. Поющая телеведущая первой взяла слово и… распрощалась с оставшимися мужчинами, поскольку с Романом не видит общего будущего, а Виталию не может ответить взаимностью.

Тимур Батрутдинов принял решение попрощаться с Олесей Романо и надеть колье-иммунитет на шею Маргариты Гавриловой. И если для Ольги Бузовой «План Б» завершился, то для Тимура и его оставшейся команды — все продолжится в Москве.

Фото: Instagram

Видео: Instagram

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