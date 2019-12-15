Последний день на Бали: Бузова и Батрутдинов сделали свой главный выбор

В этом выпуске стали известны неожиданные подробности о кастинге в шоу «План Б». Победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев пришел на кастинг, чтобы пообщаться «со своей любимой девушкой». Стоит отметить, что Тимур Батрутдинов, Ирина Бузова и Яна Акру популярно объяснили Денису, почему Ольга не хочет его видеть до такой степени, что готова отказаться от съемок, если вдруг он попадет в проект. Финальная церемония оказалась весьма непростой как для Батрутдинова, так и для Бузовой. Поющая телеведущая первой взяла слово и… распрощалась с оставшимися мужчинами, поскольку с Романом не видит общего будущего, а Виталию не может ответить взаимностью.

Тимур Батрутдинов принял решение попрощаться с Олесей Романо и надеть колье-иммунитет на шею Маргариты Гавриловой. И если для Ольги Бузовой «План Б» завершился, то для Тимура и его оставшейся команды — все продолжится в Москве.