После неудачной ринопластики нос китайской актрисы почернел

Девушка призналась, что из-за плохо проведенной операции у нее случился некроз носа, что означает, что ткань на кончике носа полностью отмерла.

«Кожа на кончике моего носа становилась все темнее и темнее, начался некроз», — рассказала Гао. Она также откровенно поведала о том, что из-за ужасных последствий операции она хотела умереть.

Актриса призналась, что по ее мнению, ринопластика должна была помочь ей в карьерном росте. Звезда не хотела принимать себя такой, какая она есть. Кроме того, что девушка получила противоположный эффект, она еще и потратила значительную сумму денег. А также потеряла больше 60 тысяч долларов, потому что не могла работать.

Помимо этого, девушка сказала, что повторная реконструктивная операция будет возможна как минимум через год из-за степени повреждения тканей.

А вы рискнули бы сделать ринопластику? Что думаете по этому поводу? Делитесь своими ответами в комментариях!