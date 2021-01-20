Лицо Ким Кардашьян признано самым желанным в мире согласно золотому сечению
Как сообщил онлайн-порталу The Sun руководитель клиники эстетической медицины и пластической хирургии в Лондоне Риккардо Фрати при помощи «золотого сечения» выявил знаменитостей с самой безупречной внешностью. Согласно математической формуле, разработанной еще древними греками, идеальные пропорции лица определяются путем соотношения области лба к носу и подбородку: оно должно составлять 3:2:3.
В соответствии с данными расчетами, безупречными лицами обладают голливудская актриса Мишель Киган и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Доктор Фрати заявил: «У Меган действительно идеальное лицо по формуле золотого сечения, но еще более красивой ее делает сходство с диснеевскими принцессами. Вполне вероятно, ей делали ринопластику, так как в последние годы ее нос стал значительно тоньше, особенно по сравнению со школьными годами. Я также считаю, что она поклонница лазерных методик, так как у нее кожа гладкая, как стекло, без пор».
Попала в список идеальных красавиц и знаменитая Ким Кардашьян. Ее пропорции также соответствуют формуле 3:2:3. Кроме того, ее внешность – одна из самых желанных. «Ким – восхитительна. Похоже, ей делали ринопластику, возможно, подтяжку бровей и губ, а линия волос стала выше и аккуратнее. Она также кажется поклонницей аппаратных методик, видно, что она очень заботится о своей коже. А форма ее лица – напоминающая перевернутый треугольник, считается одной из самых желанных. Кроме того, ее брови очень густые, а яблоки щек – высокие и полные, что соответствует всем модным тенденциям», – отметил пластический хирург.
А вот другая герцогиня – Кейт Миддлтон – слегка недотянула до идеала. Соотношение ее пропорций – 3:2:2. Такими данными обладают и телеведущая Аманда Холден и певица Рита Ора.
Фото: globallook
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