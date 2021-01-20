Лицо Ким Кардашьян признано самым желанным в мире согласно золотому сечению

Как сообщил онлайн-порталу The Sun руководитель клиники эстетической медицины и пластической хирургии в Лондоне Риккардо Фрати при помощи «золотого сечения» выявил знаменитостей с самой безупречной внешностью. Согласно математической формуле, разработанной еще древними греками, идеальные пропорции лица определяются путем соотношения области лба к носу и подбородку: оно должно составлять 3:2:3.

В соответствии с данными расчетами, безупречными лицами обладают голливудская актриса Мишель Киган и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Доктор Фрати заявил: «У Меган действительно идеальное лицо по формуле золотого сечения, но еще более красивой ее делает сходство с диснеевскими принцессами. Вполне вероятно, ей делали ринопластику, так как в последние годы ее нос стал значительно тоньше, особенно по сравнению со школьными годами. Я также считаю, что она поклонница лазерных методик, так как у нее кожа гладкая, как стекло, без пор».