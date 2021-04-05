После интервью для Ксении Собчак «скопинский маньяк» получил новое наказание
Фото: YouTube/НТВ
1 апреля мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.24 КоАП РФ. Мохов не выполнил условия ограничения, которые 25 сентября принял в отношении него Пугачевский районный суд Саратовской области.
Он в течение полугода после освобождения из колонии будет находиться под административным надзором полиции. Мохов не должен без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, но сделал это ради интервью. Как пишет ТАСС, «скопинский маньяк» выплатит штраф в размере 1,2 тысячи рублей.
Жертва «скопинского маньяка» Екатерина Степанова (девичья фамилия Мартынова) обратилась в Следственный комитет. Девушка попросила возбудить против него уголовное дело или ограничить его публичные высказывания. Она уточнила, что в интервью телеведущей Ксении Собчак Мохов незаконно раскрыл данные из ее личной жизни, которые являются тайной и охраняются законом. К примеру, он описывал обстоятельства совершения преступлений. Мохов сообщил, что в бункере имело место сексуальное и физическое насилие.
Напомним, Мохов вышел из тюрьмы после 17 лет. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого поместил девушек в подвал и держал там три с половиной года.
Фото: Instagram/@xenia_sobchak, YouTube/НТВ
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