Жертва «скопинского маньяка» требует возбудить уголовное дело после его беседы с Собчак

Как уточнила Степанова, Мохов пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте». По информации ТАСС, кроме того, 25 марта стало известно, что бывшая узница «скопинского маньяка» обратилась в прокуратуру Рязанской области и к главе регионального управления СКР Владимиру Некешину.

Она уточнила, что в интервью телеведущей Ксении Собчак Мохов незаконно раскрыл данные из ее личной жизни, которые являются тайной и охраняются законом. К примеру, он описывал обстоятельства совершения преступлений. Мохов сообщил, что в бункере имело место сексуальное и физическое насилие.

Напомним, Мохов вышел из тюрьмы после 17 лет. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого поместил девушек в подвал и держал там три с половиной года. После выхода из колонии Мохов дал интервью Ксении Собчак.