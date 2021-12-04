После гриппа и перелома: сын Плющенко восхитил поклонников выступлением с отцом

Наследник звездной четы Евгения Плющенко и Яны Рудковской удивил поклонников фееричным выступлением с отцом, а также упорством и мужественностью. 8-летний Саша Плющенко принял участие в шоу знаменитого родителя в Турине, хотя недавно перенес тяжелую инфекцию, а ранее восстанавливался от травмы.

«У меня были очень сложные эти 3 месяца. Поломал руку, потом болел долго гриппом. На лёд вышел только пару дней назад! До конца не верил, что поеду с папой на его шоу в Италию. На арену, где он 15 лет назад стал Олимпийским чемпионом!.. Рад, что все получилось! Выступать с папой под скрипку «Страдивари» Эдвина Мартона на этой легендарной арене для меня большая честь!» — написал Саша в соцсетях.