Перелом — не помеха: 8-летний сын Плющенко откатал номер на льду с гипсом на руке
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Фото: Instagram
Звездный наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша Плющенко вышел на лед со сломанной рукой. 8-летний фигурист открыл модный показ одного из брендов детской одежды, который проходил на катке. Несмотря на травму и гипс на левой руке, поврежденной во время игры в футбол, мальчик блестяще исполнил запланированную программу, не проигнорировав и сложные элементы: прыжки и вращения.
Перелом лучевой кости мальчик получил 3 недели назад. Играя в футбол с друзьями, он стоял на воротах и, как позже сам написал в соцсетях, неудачно отбил летящий в него мяч. Позднее выяснилось, что звездный отец Саши не считаете перелом поводом откладывать тренировки. Гном Гномыч вернулся на лед уже на следующий день после травмы.
Если тогда большинство пользователей раскритиковали Яну и Евгения, заявив, что родителям стоило дать ребенку время на восстановление, то теперь подписчики Саши просто завалили его комплиментами. Поклонники отметили не только качество выступления, но и выдержку и выносливость юного фигуриста.
Фото и видео: @listar_r, @gnomgnomych/Instagram