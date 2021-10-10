Перелом — не помеха: 8-летний сын Плющенко откатал номер на льду с гипсом на руке

Перелом лучевой кости мальчик получил 3 недели назад. Играя в футбол с друзьями, он стоял на воротах и, как позже сам написал в соцсетях, неудачно отбил летящий в него мяч. Позднее выяснилось, что звездный отец Саши не считаете перелом поводом откладывать тренировки. Гном Гномыч вернулся на лед уже на следующий день после травмы.

Если тогда большинство пользователей раскритиковали Яну и Евгения, заявив, что родителям стоило дать ребенку время на восстановление, то теперь подписчики Саши просто завалили его комплиментами. Поклонники отметили не только качество выступления, но и выдержку и выносливость юного фигуриста.