После эфиров в Instagram квартиру Виктории Бони ограбили дважды за 10 дней

— заявила Виктория поклонникам. Таким образом звезда невольно раскрыла, очевидно, обнаруженную полицией связь между ее постами и выходами в прямой эфир в Instagram и нападениями. Воры могли получить всю необходимую для успешного преступления информацию из первых рук, ведь Виктория всегда делилась своими планами и часто сообщала, где находится в данный момент.

Несмотря на происшествие, Боня отправилась отдыхать на Миконос, снова оставив дом без присмотра. Она проводит время в компании подруг Маджи Молнар и Хофит Голан. А незадолго до этого Виктория опубликовала домашнее фото в халатике.