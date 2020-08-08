После эфиров в Instagram квартиру Виктории Бони ограбили дважды за 10 дней
Фото: Instagram
Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня дважды стала жертвой грабителей за последние десять дней. И при этом она не просто лишилась сумочки или кошелька — воры вынесли ценные вещи из ее новой квартиры в Монако, в которую 40-летняя светская львица въехала в начале этого лета. О произошедшем сообщила сама Виктория в сторис своего аккаунта в Instagram, решив объяснить многочисленным подписчикам, почему в последнее время она размещает контент куда реже.
Боня предпочла не сообщать. что у нее украли, однако пресса Монако сделало это за нее. По сведениям издания Hello Monaco, в первый раз грабители унесли пару роскошных сумочек, каждая из которых стоила десятки тысяч евро. Во второй раз добычей снова стали брэндовые аксессуары, только в большем количестве. При этом не ясно, действовала ли одна и та же банда, или это были несвязанные случаи.
В целях безопасности инстаграм-истории будут загружаться с задержкой в несколько дней,
— заявила Виктория поклонникам. Таким образом звезда невольно раскрыла, очевидно, обнаруженную полицией связь между ее постами и выходами в прямой эфир в Instagram и нападениями. Воры могли получить всю необходимую для успешного преступления информацию из первых рук, ведь Виктория всегда делилась своими планами и часто сообщала, где находится в данный момент.
Несмотря на происшествие, Боня отправилась отдыхать на Миконос, снова оставив дом без присмотра. Она проводит время в компании подруг Маджи Молнар и Хофит Голан. А незадолго до этого Виктория опубликовала домашнее фото в халатике.
Фото и видео: @victoriabonya/Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!