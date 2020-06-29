40-летняя Виктория Боня показала «неприбранное» фото в домашнем халатике и собрала массу комплиментов

Многие Интернет-пользователи устали от неестественно идеальных картинок в соцсетях и лучше реагируют на «жизненные» снимки. Звезда «Дома-2» Виктория Боня решила проверить, как ее подписчики отреагируют на подобное и опубликовала неприбранное фото в домашнем халатике — без прически, макияжа, заметной обработки. «Таким фото Да или Нет в ленту?», — поинтересовалась она.