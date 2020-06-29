40-летняя Виктория Боня показала «неприбранное» фото в домашнем халатике и собрала массу комплиментов
Фото: Instagram Виктории Бони
Многие Интернет-пользователи устали от неестественно идеальных картинок в соцсетях и лучше реагируют на «жизненные» снимки. Звезда «Дома-2» Виктория Боня решила проверить, как ее подписчики отреагируют на подобное и опубликовала неприбранное фото в домашнем халатике — без прически, макияжа, заметной обработки. «Таким фото Да или Нет в ленту?», — поинтересовалась она.
«Да», «Конечно ДА», «Дааааааааааааа», «Каждый день», «A почему нет! Так здорово видеть тебя естественной», «Ну мило же», — хвалят одни подписчики.
«Нет», «Не хорошо получились», — протестуют другие.
А как относитесь к таким фото вы?
Фото и видео: Instagram/@victoriabonya
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!