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40-летняя Виктория Боня показала «неприбранное» фото в домашнем халатике и собрала массу комплиментов

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Виктория Боня

Фото: Instagram Виктории Бони

Виктория Боня решила быть более естественной в блоге.

Многие Интернет-пользователи устали от неестественно идеальных картинок в соцсетях и лучше реагируют на «жизненные» снимки. Звезда «Дома-2» Виктория Боня решила проверить, как ее подписчики отреагируют на подобное и опубликовала неприбранное фото в домашнем халатике — без прически, макияжа, заметной обработки. «Таким фото Да или Нет в ленту?», — поинтересовалась она.

«Да», «Конечно ДА», «Дааааааааааааа», «Каждый день», «A почему нет! Так здорово видеть тебя естественной», «Ну мило же», — хвалят одни подписчики.

«Нет», «Не хорошо получились», — протестуют другие.

А как относитесь к таким фото вы?

Фото и видео: Instagram/@victoriabonya

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