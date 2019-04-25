«Что это за девочка»: поклонники не узнают постройневшую и похорошевшую Анфису Чехову

Неделю назад популярная актриса и телеведущая Анфиса Чехова посетила салон красоты, где ей отрезали челку и слегка изменили цвет волос. Вместе с изменениями, которые претерпела ее фигура, эта смена имиджа произвела неожиданный эффект: поклонники перестали узнавать любимицу.
На видеороликах, которые Анфиса опубликовала в своем блоге, запечатлена некая стройная девочка, совсем не похожая на «пышку», к которой привыкли многие.
«Что это за девочка», «Похорошела помолодела сразу не узнать», «Очень идет Вам челка! Девочка прям», «Шикарно выглядите! Очень идет Вам челочка и прямые волосы. Очень молодит Вас», «Боже какая красивая! Девушка вам 25, или даже младше?????» — удивляются подписчики.
А какой Анфиса больше нравится вам?
Больше информации о новой фигуре Анфисы Чеховой ищите здесь.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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