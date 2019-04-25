«Что это за девочка»: поклонники не узнают постройневшую и похорошевшую Анфису Чехову

Неделю назад популярная актриса и телеведущая Анфиса Чехова посетила салон красоты, где ей отрезали челку и слегка изменили цвет волос. Вместе с изменениями, которые претерпела ее фигура, эта смена имиджа произвела неожиданный эффект: поклонники перестали узнавать любимицу.

На видеороликах, которые Анфиса опубликовала в своем блоге, запечатлена некая стройная девочка, совсем не похожая на «пышку», к которой привыкли многие.