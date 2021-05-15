«Поплыл просто. Одежда не налезает»: Иосиф Пригожин сильно располнел после победы над коронавирусом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @prigozhin_iosif / Instagram
В феврале этого года 52-летний продюсер Иосиф Пригожин победил коронавирус. Мужчина заразился в Дубае, лечился там же. Вернувшись к привычной жизни, он обнаружил, что вес его растет.
«Я прям злюсь, на меня ничего не налезает. Но не бежать же в магазин за одеждой 56-го размера. Поплыл просто. Мне тяжело подниматься по лестнице. По легким долбануло конкретно», - пожаловался супруг певицы Валерии редакторам шоу «Ты не поверишь» на «НТВ».
«Да он плюс 15 уже», - воскликнула жена продюсера в кадре.
Во время реабилитации Пригожин перестал заниматься спортом, начал активно есть, и теперь не может остановиться. «Он же взрослый дядя, как я могу его контролировать? Я же не хожу с ним 24/7 - он снова ходит куда-то один, я же не знаю, сколько он съел в ресторане», - сетует супруга продюсера.
Дома Валерия старается ограничивать мужа в еде. «Как ей объяснить, что кушать хочеся? Чем больше она запрещает, тем больше мне хочется», - жалуется Иосиф.
Сейчас мужчина записался на йогу и планирует активно худеть.
А вы видите разницу?
Фото: @prigozhin_iosif / Instagram