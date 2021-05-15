«Поплыл просто. Одежда не налезает»: Иосиф Пригожин сильно располнел после победы над коронавирусом

Во время реабилитации Пригожин перестал заниматься спортом, начал активно есть, и теперь не может остановиться. «Он же взрослый дядя, как я могу его контролировать? Я же не хожу с ним 24/7 - он снова ходит куда-то один, я же не знаю, сколько он съел в ресторане», - сетует супруга продюсера.

Дома Валерия старается ограничивать мужа в еде. «Как ей объяснить, что кушать хочеся? Чем больше она запрещает, тем больше мне хочется», - жалуется Иосиф.

Сейчас мужчина записался на йогу и планирует активно худеть.

А вы видите разницу?