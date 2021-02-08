Иосиф Пригожин чуть не умер от коронавируса: «Заново полюбил жизнь»

Иосиф Пригожин рассказал, что едва не умер от коронавируса, когда вместе с Валерией отдыхал в Дубае.

При этом сама певица болезнь перенесла легко и была практически на ногах, а вот самому Пригожину повезло меньше, и он попал в местную больницу, где ему пришлось пройти длительную терапию.

Пригожин заявил, что сначала все было хорошо, но потом ему резко стало плохо:

«И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню», – рассказал своим подписчикам Пригожин в Instagram.

По его словам, он неделю провел в тяжелом состоянии и пережил цитокиновый шторм.

Ранее Пригожина и Валерию жёстко осудили подписчики – после многочисленных жалоб на плохое финансовое положение, пара отправилась на отдых. В том числе прозвучали и комментарии того, что на отдых они отправились в период пандемии коронавируса, и рискуют ради красивой жизни не только своим здоровьем, но и здоровьем других людей, которых они заразят после возвращения домой.