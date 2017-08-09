«Попа, вода и мощь»: Анна Седокова показала соблазнительное фото после жалоб на жениха
Российские СМИ снова обсуждают проблемы в семье популярной певицы Анны Седоковой. «Так, нужно срочно запостить что то секси. Нужна попа, вода и мощь», — сообщила артистка фанатам и опубликовала снимок, на котором она запечатлена на гидроцикле.
Так она, вероятно, попыталась отвлечь всех от «крика души», вырвавшегося на днях.
Я очень редко пишу грустные посты или о том что происходит в моей личной жизни . Потому что я не хочу, чтоб меня кто то жалел . А ещё больше не хочу , чтоб кто то писал , посмотрите она прибедняется . У меня все нормально и я живу своей лучшей жизнью и очень ее люблю ❤️. Не прошу ни у кого помощи , не рассчитываю на поддержку и сама отчаянно пытаюсь быть полезной . Словом и делом . Но иногда так хочется рассказать правду . Просто чтоб вы знали . Как сложно иногда улыбаться ...
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Фото: instagram.com