34-летняя Анна Седокова улетела на отдых

Российские СМИ снова обсуждают проблемы в семье популярной певицы Анны Седоковой. «Так, нужно срочно запостить что то секси. Нужна попа, вода и мощь», — сообщила артистка фанатам и опубликовала снимок, на котором она запечатлена на гидроцикле.