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Понаровская раскритиковала Пугачеву за мини-юбки и рассказала о конфликте с ней

Ирина Понаровская возмутилась смелыми нарядами Примадонны, уточнив, что даже Марлен Дитрих в пожилом возрасте не позволяла себе такого. Кроме того исполнительница хита «Рябиновые бусы» впервые рассказала о том, что в годы популярности у нее был конфликт с Аллой Пугачевой. Та якобы издевалась над Ириной на съемках из-за «дворянского» поведения.
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Слайд, который
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Алла Пугачева

Фото: East News Russia

Певица Ирина Понаровская отрицательно высказалась по поводу любимых Аллой Пугачевой коротких юбок, шортов и платьев. 68-летняя артистка, которая младше Примадонны всего на 4 года, заявила, что не приемлет такой одежды для ровесниц.

«Мое личное мнение, что существует ценз, существует культура, существуют объективные понятия фигуры, ее недостатков. Худенькие ножки – это еще не красивые. Мне это некрасиво. Если бы я увидела такие же шорты на Марлен Дитрих, я бы то же самое сказала, но почему-то она себе это не позволяла», — высказалась Ирина Понаровская в YouTube-шоу «А поговорить?».

Ирина Понаровская в 2006 году.

Ирина Понаровская в 2006 году.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Отметим, что Алла Пугачева не только часто выходит в свет в мини, но и устраивает зажигательные танцы.

Также Понаровская рассказала о конфликте с Пугачевой, произошедшем на съемках одного из «Голубых огоньков». Тогда певица оказалась объектом насмешек Примадонны из-за, как считает Понаровская, «дворянских» манер. «Неприятно было. Со мной говорили, как немножко с чокнутой: «Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?» Типа иди к свои царям и прадедам. Я не знаю, какого цвета кровь… Жилки голубые, но кровь вроде красная. Знаете, я родилась такой, я не знаю, что это. Может, моя бабушка – баронесса немецкая, может быть… Я не знаю», — отметила Понаровская в интервью.

Недавно мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин отметили годовщину свадьбы. К слову, в кадре Примадонна появилась в дерзком мини-платье.

Фото и видео: Nadezhda Lebedeva, Anton Kavashkin, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Genrietta Peryan, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/Global Look Press; East News

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