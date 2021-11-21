Понаровская раскритиковала Пугачеву за мини-юбки и рассказала о конфликте с ней
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Фото: East News Russia
Певица Ирина Понаровская отрицательно высказалась по поводу любимых Аллой Пугачевой коротких юбок, шортов и платьев. 68-летняя артистка, которая младше Примадонны всего на 4 года, заявила, что не приемлет такой одежды для ровесниц.
«Мое личное мнение, что существует ценз, существует культура, существуют объективные понятия фигуры, ее недостатков. Худенькие ножки – это еще не красивые. Мне это некрасиво. Если бы я увидела такие же шорты на Марлен Дитрих, я бы то же самое сказала, но почему-то она себе это не позволяла», — высказалась Ирина Понаровская в YouTube-шоу «А поговорить?».
Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Отметим, что Алла Пугачева не только часто выходит в свет в мини, но и устраивает зажигательные танцы.
Также Понаровская рассказала о конфликте с Пугачевой, произошедшем на съемках одного из «Голубых огоньков». Тогда певица оказалась объектом насмешек Примадонны из-за, как считает Понаровская, «дворянских» манер. «Неприятно было. Со мной говорили, как немножко с чокнутой: «Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?» Типа иди к свои царям и прадедам. Я не знаю, какого цвета кровь… Жилки голубые, но кровь вроде красная. Знаете, я родилась такой, я не знаю, что это. Может, моя бабушка – баронесса немецкая, может быть… Я не знаю», — отметила Понаровская в интервью.
Недавно мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин отметили годовщину свадьбы. К слову, в кадре Примадонна появилась в дерзком мини-платье.
Фото и видео: Nadezhda Lebedeva, Anton Kavashkin, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Genrietta Peryan, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/Global Look Press; East News