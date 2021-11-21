Понаровская раскритиковала Пугачеву за мини-юбки и рассказала о конфликте с ней

Певица Ирина Понаровская отрицательно высказалась по поводу любимых Аллой Пугачевой коротких юбок, шортов и платьев. 68-летняя артистка, которая младше Примадонны всего на 4 года, заявила, что не приемлет такой одежды для ровесниц.

«Мое личное мнение, что существует ценз, существует культура, существуют объективные понятия фигуры, ее недостатков. Худенькие ножки – это еще не красивые. Мне это некрасиво. Если бы я увидела такие же шорты на Марлен Дитрих, я бы то же самое сказала, но почему-то она себе это не позволяла», — высказалась Ирина Понаровская в YouTube-шоу «А поговорить?».