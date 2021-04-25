Помощница Дины Саевой ответила, что происходит с девушкой: «Вот до чего доводит буллинг»

По словам помощницы знаменитости, девушку затравили хейтеры в социальных сетях. Алиса Подашова рассказала о том, что происходит со звездой. «Сейчас нашла у нее таблетки. Вот до чего доводит буллинг в соцсетях. Будьте добрее!», — написала она в социальной сети.

21-летняя Дина Саева закрыла свою страницу в социальной сети Instagram, тем самым заставив подписчиков изрядно поволноваться. Девушку подозревают в депрессии, причиной которой стал хейт по поводу ее внешности и поведения.

«Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Меня все также мучает мое состояние. Не только душевное, но и физическое. Я не хочу убегать от самой себя. Пора заканчивать. Люблю вас до бесконечности! И, пожалуйста, перестаньте меня жалеть. Я не маленький ребенок», — описала свою ситуацию Дина. TikTok звезда постоянно подвергалась критике со стороны подписчиков. Откровенные фотографии и видео были восприняты многими критично, в основном из-за того, что девушка воспитывалась в религиозной таджикской семье, является старшим ребенком и примером.

Еще одним поводом для беспокойства поклонников стал прямой эфир, в который на днях выходила девушка. На темном экране были слышны лишь приглушенные звуки. А подписчики тем временем писали комментарии и задавали вопросы о том, что происходит. Через какое-то время были слышны звуки входной двери и попытки блогера откликнуться на свое имя. В конце эфира одна из родственниц Дины произнесла — «Она жива».

Близкий друг Саевой певец Рахим Ибрагимов тоже прокомментировал состояние подруги на своей личной странице. Молодой человек опроверг предположения о том, что девушка ведет себя странно ради пиара: «Если это не конец, то что? Я в шоке, честно. Блогеры и продюсеры, которые хайпятся на человеке, у которого депрессия, это низко…», — написал Рахим.