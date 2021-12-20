Распутину жестко раскритиковали за дорогостоящий маникюр: «Это где такие делают?»

В эфире телепередачи между артистками зашел разговор о том, какую сумму позволительно тратить на уход за собой. Маша Распутина откровенно призналась в том, что она не жалеет ни средств, ни времени на то, чтобы выглядеть хорошо. На вопрос о цене маникюра певица ответила откровенно — его стоимость составила 20 тысяч рублей.

Ведущая сильно удивилась, услышав цифру, и заявила, что цена такой работы в Москве составляет гораздо меньше. Ее поддержали и пользователи сети TikTok, где был опубликован отрезок диалога из передачи. «Таких цен просто нет, она все придумала»; «Я мастер маникюра, у меня такая работа стоит одну тысячу рублей»; «Это где такие делают?» — возмутились комментаторы.

Однако были и те, кто поверил словам Распутиной. Они также возмутились тем, что артистка так расточительно относится к своим финансовым средствам. «У меня зарплата меньше»; «Люди на 20 тысяч в месяц с семьей живут. А здесь маникюр. Молчали бы!»; «У меня пенсия десять тысяч», — негодуют пользователи социальной сети.

В последнее время разговоры вокруг певицы не смолкают. Тому виной скандальные заявления ее 21-летней дочери — частой гостьи различных ток-шоу, на которых она раскрывает семейные тайны, чем порочит репутацию своей звездной матери.