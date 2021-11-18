Маша Распутина высказалась о психических отклонениях дочери, устроившей драку в эфире шоу

Маша Распутина стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором прокомментировала скандальное поведение своей младшей дочери Марии Захаровой. Напомним, девушка оказалась в центре внимания после того, как обвинила в изнасиловании и избиении своего сводного брата, а затем подралась с ним прямо в эфире.

По словам Распутиной, проблемы с дочерью у нее были всегда, и отметила, что в этом есть и ее вина. Однако такое поведение ее шокировало:

«Она меня повергла в шок. Маша никогда меня не слушалась. Она своевольная, безумная и не думающая. Тайно ушла на передачу. Мне сказала, что поехала с подружками встречаться. Я обещала ее выгнать из дома. Маша с детства что хотела, то и творила, это мы с мужем Виктором ее разбаловали. И когда начинаешь ее сдерживать, то она злится, и эту злость она распространяет на всех», — пожаловалась певица.