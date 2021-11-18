Маша Распутина высказалась о психических отклонениях дочери, устроившей драку в эфире шоу
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Фото: @masharasputina_official
Маша Распутина стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором прокомментировала скандальное поведение своей младшей дочери Марии Захаровой. Напомним, девушка оказалась в центре внимания после того, как обвинила в изнасиловании и избиении своего сводного брата, а затем подралась с ним прямо в эфире.
По словам Распутиной, проблемы с дочерью у нее были всегда, и отметила, что в этом есть и ее вина. Однако такое поведение ее шокировало:
«Она меня повергла в шок. Маша никогда меня не слушалась. Она своевольная, безумная и не думающая. Тайно ушла на передачу. Мне сказала, что поехала с подружками встречаться. Я обещала ее выгнать из дома. Маша с детства что хотела, то и творила, это мы с мужем Виктором ее разбаловали. И когда начинаешь ее сдерживать, то она злится, и эту злость она распространяет на всех», — пожаловалась певица.
Она добавила, что воспитывать ребенка было невозможно, Мария попросту не слушалась родителей, а еще в 16 лет сбежала из дома.
«Мы ее заставляли учиться и что-то делать. Ее тогда неделю не было. Она просто вела себя вызывающе по отношению к нам. С родительским мнением никогда не считалась. Я читала ей лекции, но это все было словно об стенку горох», — заявила она.
Мария, по словам матери, собирается стать журналистом — и двигает ей желание портить людям жизнь. Также она отмечала, что девушка снимала их на телефон для шоу, несмотря на запреты. Певица рассказала, что однажды даже отобрала и разбила телефон Марии.
Ранее Распутина заявила, что девушка всегда отставала от сверстников в развитии:
«Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно», — заявляла она в беседе с Суреном Каграмановым на YouTube-шоу «Лучше — правду».
Фото: Instagram