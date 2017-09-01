Максим Галкин обиделся на «НТВ»

Блог Максима Галкина в Instagram бьет рекорды популярности: о нем заговорили на ТВ. И эти комментарии обидели автора.

«Значит, ребята, такая история. Вчера на НТВ сказали, что я веду Инстаграм, потому что боюсь забвения. Я польщен тем, что проницательные журналисты открыли мой страшный секрет, который я тщательно и успешно скрывал все эти годы. Также пронырливые профессионалы при поддержке опытного психолога определили в эфире престижной программы, что я размещаю свои фотки (иногда полуголым) и видео, чтобы понравиться (о черт, вот это зашквар!). Конечно, я допускаю, что существуют люди, которые ведут Инстаграм, чтобы не нравиться, и чтобы о них забыли. Но я по наивности думал, что все мы в этом отношении в той или иной степени тщеславны, а оказалось, я один такой больной», — прокомментировал он.

«Но и это не все, выяснилось, что я якобы переживаю, когда на мою жену обращают внимание больше, чем на меня! Все это креативщики от НТВ посчитали болезнью и назвали "синдромом примадонны". Журналисты от НТВ, вы сделали мой день! Давайте еще! Дорогие подписчики, чтобы Вы меня, не дай Бог, не забыли, вот еще одно полуголое видео, чтоб еще больше понравится (правда немного картофельного детства на боках, ну тут уж в видео не отфотошопишь) С любовью! P.S. Снимает мой брат Димка», — написал Максим.