Алле Пугачевой не нравится, как выглядит ее муж

Алла Пугачева и Максим Галкин живут душа в душу уже много лет. Они вместе воспитывают чудесных детишек, поклонники считают их идеальной парой. Но, как оказалось, Примадонну уже давно не устраивает внешний вид мужа. Сегодня Максим рассказал о претензиях жены. «Жена всегда недовольна моей прической», — пожаловался он под снимком, сделанным после посещения парикмахера.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 18 2017 в 5:32 PDT

«Постригся», — пояснил он. С новой стрижкой артист встретился с одноклассницей. «Она посмотрела на меня и через час общения сердобольно поинтересовалась, что у меня с прической. Я ей говорю, а что не так? А она: ну, височки немного горшочком, их бы сбрить. А я: так их надо просто еще отрастить. А она со скепсисом: ну, дадим им шанс...», — рассказал артист. А как считаете вы? Претензии обоснованы, или дамы придираются?