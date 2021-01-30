Получившая перелом шеи дочь Валерия Меладзе вышла на связь
Фото: @meladzearina / Instagram
Новый год начался для младшей дочери Валерия Меладзе не хорошо, в начале января в своем блоге в Instagram девушка опубликовала тревожные кадры, сделанные в больнице. Позже она сообщила о том, что получила серьезную травму — перелом шеи. А через некоторое время после этого Арина отметила, что позвонок тоже сломан.
После этих событий 18-летняя дочь известного артиста не выходила на связь в Сети и хранила молчание. Но на днях все же решила заявить о себе и успокоить взволнованных подписчиков. Арина поделилась в Instagram stories результатами сессии, которую, судя по снимку документа, оказались прекрасными.
Напомним, что мать девочки Ирина и Валерий Меладзе были женаты 25 лет. У них родились три дочери. Во время брака с Меладзе Ирина долгое время не подозревала, что муж живет на две семьи. Тогда у него уже был роман со своей бэк-вокалисткой Альбиной Джанабаевой, которая родила ему сына. «Я не могла даже подумать об Альбине, — позже призналась Ирина. — Она никакая, я не воспринимала ее как угрозу. А когда Костя взял ее в "ВИА Гру", я даже подумала, что у него вкус испортился. К тому же, если бы я все узнала раньше, то у меня не родилась бы Арина».
После развода с Ириной в 2014 году Меладзе тайно женился на Альбине Джанабаевой, у них растут два сына — Константин и Лука.
К слову, ранее мы писали, что старшая дочь популярного певца и многодетного отца Валерия Меладзе Инга, которая не так давно развелась с супругом, пережила очередное расставание с любимым мужчиной.
Фото и видео: @meladzearina / Instagram
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