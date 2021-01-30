Получившая перелом шеи дочь Валерия Меладзе вышла на связь

Напомним, что мать девочки Ирина и Валерий Меладзе были женаты 25 лет. У них родились три дочери. Во время брака с Меладзе Ирина долгое время не подозревала, что муж живет на две семьи. Тогда у него уже был роман со своей бэк-вокалисткой Альбиной Джанабаевой, которая родила ему сына. «Я не могла даже подумать об Альбине, — позже призналась Ирина. — Она никакая, я не воспринимала ее как угрозу. А когда Костя взял ее в "ВИА Гру", я даже подумала, что у него вкус испортился. К тому же, если бы я все узнала раньше, то у меня не родилась бы Арина».

После развода с Ириной в 2014 году Меладзе тайно женился на Альбине Джанабаевой, у них растут два сына — Константин и Лука.

К слову, ранее мы писали, что старшая дочь популярного певца и многодетного отца Валерия Меладзе Инга, которая не так давно развелась с супругом, пережила очередное расставание с любимым мужчиной.