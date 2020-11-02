«Полосы от ремня по всему телу»: Дана Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери

«Всем здравствуйте. Так страшно. Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием. В Пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке. Я уже рассказывала о своеобразии этой семьи, они всю жизнь живут вместе, Макс ни разу не был женат, и Полина его единственный ребенок. С порога стал оскорблять Полину, ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем. ВАЖНО‼️ Бабушка и дедушка в этот момент находились рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА. В результате такого ВОСПИТАНИЯ у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке. И что нам делать? Молчать? Плакать эти дни от бессилия? Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ И КАК СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬЮ⁉️ И как наказать такого насильника? (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Ред.)», — написала Борисова на своей странице в Instagram.

Отметим, что 13-летняя Полина — единственная дочь Даны Борисовой. Ее телеведущая родила от бывшего гражданского супруга, бизнесмена Максима Аксенова.