Полностью обнаженную Полину Гагарину сравнили с Леди Гагой и Тиной Кароль
Сегодня состоялась премьера нового клипа Полины Гагариной на песню «Обезоружена». В ряде сцен певица снялась полностью обнаженной.
К созданию видеоролика приложил руку муж певицы, фотограф Дмитрий Исхаков: «Мне особенно важно и приятно и гордо за новый клип моей любимой жены еще и потому, что я провел несколько дней за монтажом. Сам монтировал и красил», — сообщил он.
Поклонники позитивно восприняли премьеру, сравнив любимицу с Леди Гагой и Тиной Кароль — те так же эффектно обнажались в свое время. «Супер», «Ваууууууу», «Поля он нереальный», «Красотка! Даже раздета но все равно целомудренна», «На Тину Кароль похоже, она когда то так же обнаженная клип снимала», «Вау! Прямо - Леди Гага», «Правда Гага! Оч качственный клип», — пишут они.
На несколько часов видеоролик добрался до второго места в «трендах», что не могло не порадовать артистку.
«Может и до первого? Сможем!?», — обратилась она к фанатам. «Конечно сможем!», «Будем первые скоро», «Для нас ты всегда первая!», — поддержали они.
Спустя пару часов команда Полины праздновала победу: «Мы первые!!!! Урааааа!!! Ребята, сегодня настоящий праздник!!!Лучший подарок под Новый год! Спасибо!»
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Фото: кадры из клипа