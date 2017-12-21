30-летняя Полина Гагарина снялась обнаженной в новом клипе «Обезоружена».

К созданию видеоролика приложил руку муж певицы, фотограф Дмитрий Исхаков: «Мне особенно важно и приятно и гордо за новый клип моей любимой жены еще и потому, что я провел несколько дней за монтажом. Сам монтировал и красил», — сообщил он.

Поклонники позитивно восприняли премьеру, сравнив любимицу с Леди Гагой и Тиной Кароль — те так же эффектно обнажались в свое время. «Супер», «Ваууууууу», «Поля он нереальный», «Красотка! Даже раздета но все равно целомудренна», «На Тину Кароль похоже, она когда то так же обнаженная клип снимала», «Вау! Прямо - Леди Гага», «Правда Гага! Оч качственный клип», — пишут они.

На несколько часов видеоролик добрался до второго места в «трендах», что не могло не порадовать артистку.