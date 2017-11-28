Недавно ставшая мамой Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала горячий снимок!

В конце июня топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли стала мамой: она родила сына своему супругу, актеру Джейсону Стэтхему. Спустя два месяца молодая мама впервые вышла в свет после родов, продемонстрировав стройное тело. А сегодня в блоге модели появилось фото, на котором она полностью обнажена.

Подписчики завалили комплиментами пышные формы молодой мамы. Однако самые внимательные из них заметили тег #tb. Это одначает, что снимок архивный.