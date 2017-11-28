Полностью обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли показала пышные формы в откровенной съемке
1/10
Недавно ставшая мамой Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала горячий снимок!
В конце июня топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли стала мамой: она родила сына своему супругу, актеру Джейсону Стэтхему. Спустя два месяца молодая мама впервые вышла в свет после родов, продемонстрировав стройное тело. А сегодня в блоге модели появилось фото, на котором она полностью обнажена.
Подписчики завалили комплиментами пышные формы молодой мамы. Однако самые внимательные из них заметили тег #tb. Это одначает, что снимок архивный.
Автор этого кадра, попавшего на страницы журнала Violet Grey в апреле 2015 года, — Бен Хассетт.
«Самые чувственные фотографии, на которых модель полностью обнажена, получаются, когда между ней и фотографом есть уважение и понимание. Мне очень понравилось работать с Беном: он полностью сосредоточился на съемке, хотя нас окружало около 20 человек, и сделал очень особенные снимки, вы, наверное, заметили», — рассказывала Рози о своих впечатлениях.
Фото: instagram, globallookpress