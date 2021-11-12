Политов раскрыл, как начался роман Пугачевой и Киркорова и кто стал его инициатором

Стоит отметить, что сначала пара сыграла роль, а затем, по словам Политова, чувства стали настоящими.

«Сначала у них отношения были понарошку. Потом переросли в настоящие искренние отношения», – признался он.

Однако испытание временем отношения не выдержали, а Пугачева позже вышла замуж за Максима Галкина, с которым живет и сегодня.

Ранее Киркоров высказался о том, как чувствовал себя после разрыва с Пугачевой:

«Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. На душе была просто выжженная земля. Для меня это был стресс, шок, кошмар. В голову полезли самые дурные мысли», - признавался музыкант.