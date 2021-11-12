Политов раскрыл, как начался роман Пугачевой и Киркорова и кто стал его инициатором
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Фото: Gennadii Usoev/Russian Look
Музыкант Владимир Политов стал гостем шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1» и раскрыл, с чего начались отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
«В 1993 году у Аллы Борисовны и Сергея Челобанова наступил кризис в отношениях. Бари Алибасов на моем дне рождения подал идею поженить Пугачеву и Киркорова. «Будет замечательный информационный повод. И Филипп парень неплохой», — сказал Алибасов. Так что Бари Алибасов был главным провокатором», – вспоминает музыкант.
Стоит отметить, что сначала пара сыграла роль, а затем, по словам Политова, чувства стали настоящими.
«Сначала у них отношения были понарошку. Потом переросли в настоящие искренние отношения», – признался он.
Однако испытание временем отношения не выдержали, а Пугачева позже вышла замуж за Максима Галкина, с которым живет и сегодня.
Ранее Киркоров высказался о том, как чувствовал себя после разрыва с Пугачевой:
«Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. На душе была просто выжженная земля. Для меня это был стресс, шок, кошмар. В голову полезли самые дурные мысли», - признавался музыкант.
Фото: Global Look press