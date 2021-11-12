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Политов раскрыл, как начался роман Пугачевой и Киркорова и кто стал его инициатором

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Они прожили в браке 11 лет и развелись в 2005 году. Сначала их роман, по утверждениям знакомых, был притворным, однако потом все изменилось.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Музыкант Владимир Политов стал гостем шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1» и раскрыл, с чего начались отношения Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

«В 1993 году у Аллы Борисовны и Сергея Челобанова наступил кризис в отношениях. Бари Алибасов на моем дне рождения подал идею поженить Пугачеву и Киркорова. «Будет замечательный информационный повод. И Филипп парень неплохой», — сказал Алибасов. Так что Бари Алибасов был главным провокатором», – вспоминает музыкант.

Стоит отметить, что сначала пара сыграла роль, а затем, по словам Политова, чувства стали настоящими.

«Сначала у них отношения были понарошку. Потом переросли в настоящие искренние отношения», – признался он.

Однако испытание временем отношения не выдержали, а Пугачева позже вышла замуж за Максима Галкина, с которым живет и сегодня.

Ранее Киркоров высказался о том, как чувствовал себя после разрыва с Пугачевой:

«Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. На душе была просто выжженная земля. Для меня это был стресс, шок, кошмар. В голову полезли самые дурные мысли», - признавался музыкант.

Фото: Global Look press

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