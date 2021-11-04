Киркоров откровенно рассказал про тяжелый развод с Пугачевой: «На душе была выжженная земля»

«Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. На душе была просто выжженная земля. Для меня это был стресс, шок, кошмар. В голову полезли самые дурные мысли», — вспоминает артист.

К счастью, его выручила поддержка друзей — ему позвонила подруга и предложила выступить на важном мероприятии, организатор которого готов был предложить артисту любые деньги. Имя этого человека Киркоров не назвал.

«Я ему благодарен. Если бы не он, не знаю, что бы случилось в ту ночь», — закончил он.

Вскоре после разрыва с Киркоровым Пугачева вышла замуж за Максима Галкина, с которым и по сей день состоит в браке. Интересно, что познакомил их сам Киркоров еще во время брака — в 2001 году.