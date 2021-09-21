Полина Гагарина резко высказалась о «мстительных» мужчинах после визита экс-супруга в суд
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Полина Гагарина осталась очень недовольна решением бывшего супруга судиться с ней.
Она опубликовала в своем личном блоге большой пост, в котором резко высказалась о мужчинах. Учитывая предысторию, становится понятно, что эти слова обращены к ее бывшему мужу, Дмитрию Исхакову.
«На премии GQ меня спросили: «Каким не должен быть мужчина?». Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость. Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть! У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их», – написала она.
Поводом для обращения в суд стало то, что пара никак не могла поделить общую дочь Мию.
«Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», - писал ранее Дмитрий Исхаков в своем личном блоге. Кроме того, он очень хотел быть общаться с сыном Полины от предыдущих отношений, с которым сблизился во время брака с певицей.
Фото: Global Look press