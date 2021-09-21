Полина Гагарина резко высказалась о «мстительных» мужчинах после визита экс-супруга в суд

Полина Гагарина осталась очень недовольна решением бывшего супруга судиться с ней.

Она опубликовала в своем личном блоге большой пост, в котором резко высказалась о мужчинах. Учитывая предысторию, становится понятно, что эти слова обращены к ее бывшему мужу, Дмитрию Исхакову.

«На премии GQ меня спросили: «Каким не должен быть мужчина?». Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость. Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть! У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их», – написала она.