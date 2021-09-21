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Полина Гагарина резко высказалась о «мстительных» мужчинах после визита экс-супруга в суд

Ранее стало известно, что Дмитрий Исхаков, не сумев договориться с бывшей женой об опеке над дочерью, решил разобраться в судебном порядке.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полина Гагарина осталась очень недовольна решением бывшего супруга судиться с ней.

Она опубликовала в своем личном блоге большой пост, в котором резко высказалась о мужчинах. Учитывая предысторию, становится понятно, что эти слова обращены к ее бывшему мужу, Дмитрию Исхакову.

«На премии GQ меня спросили: «Каким не должен быть мужчина?». Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость. Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть! У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их», – написала она.

Поводом для обращения в суд стало то, что пара никак не могла поделить общую дочь Мию.

«Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», - писал ранее Дмитрий Исхаков в своем личном блоге. Кроме того, он очень хотел быть общаться с сыном Полины от предыдущих отношений, с которым сблизился во время брака с певицей.

Фото: Global Look press