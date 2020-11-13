Бывший муж Полины Гагариной хочет на шоу «Холостяк», чтобы найти себе жену
Фото: www.instagram.com/isxakov/?hl=ru
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заявил, что хотел бы отправиться на шоу «Холостяк» вместо Тимати. По его словам, главная цель — найти себе покладистую жену.
«Если б место не было уже занято Тимати, я бы с радостью напросился в "Холостяка", что думаете? 42 это уже все?! Молодой дед? Пожилой юноша? Там реально можно найти жену? Таку, шоб души во мне не чаяла. Ласкову да покладисту, есть такие?! Слушайте, а какой вот для вас мужик мечты?», — пишет Исхаков. Похоже, что жизнь с певицей Полиной Гагариной оказалась для него довольно серьезным испытанием, и теперь ему хотелось бы найти себе супругу попроще.
Подписчики Дмитрия поиронизировали на этот счет:
«Нет мужиков мечты, как и идеальных женщин! А если и есть, то вы просто плохо с ними знакомы», «А зачем вам в "Холостяк"? У вас столько невест в комментах, поэтому выбирайте, считайте, что это шоу», «После Полины слишком пристальное внимание будет к новой пассии. Сравнивать, критиковать будут. Такой уж народ. Не страшно?», «Лучше приобрести мультиварку и жить спокойно», «На это шоу, мне кажется, девушки идут не за поиском мужчины, а за прокачкой своей инсты и поиском рекламных заказов», «Вы что?! Вы красавчик! Завидный мужчина!!! Все будет в свое время! Даст вам Бог прекрасную жену!!! Будете очень счастливы и спокойны!».
Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова
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