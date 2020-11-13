Бывший муж Полины Гагариной хочет на шоу «Холостяк», чтобы найти себе жену

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заявил, что хотел бы отправиться на шоу «Холостяк» вместо Тимати. По его словам, главная цель — найти себе покладистую жену.

«Если б место не было уже занято Тимати, я бы с радостью напросился в "Холостяка", что думаете? 42 это уже все?! Молодой дед? Пожилой юноша? Там реально можно найти жену? Таку, шоб души во мне не чаяла. Ласкову да покладисту, есть такие?! Слушайте, а какой вот для вас мужик мечты?», — пишет Исхаков. Похоже, что жизнь с певицей Полиной Гагариной оказалась для него довольно серьезным испытанием, и теперь ему хотелось бы найти себе супругу попроще.