Популярная певица Полина Гагарина объяснила, почему изменила имя дочери

Полина Гагарина часто жалуется на свой характер: «Я знаю, что со мной очень непросто», — уверяет звезда. Еще будучи беременной, певица выдвигала мужу почти невыполнимые требования: «Зимой мне хотелось то клубники, то кокосов, то ананаса. А однажды я вдруг потребовала жареной картошки. Но потом мне показалось, что она холодная и вообще не так приготовлена». Супруг артистки, фотограф Дмитрий Исхаков, умудрялся выполнять все капризы любимой. Так вышло и с именем их малышки.

«У меня была голубая мечта дать дочери имя Люся, Люсьена. Мне казалось, что оно ей подойдет. Хотя я должна была догадываться, что девочка получится очень яркой — у мужа есть армянские корни, у меня — грузинские. И вообще, я сама по себе черненькая», — цитирует певицу «СтарХит».

Когда девочка появилась на свет, родители решили изменить имя. «Мы начали судорожно думать, как назвать дочку. Я посмотрела, что 26 апреля, день когда она родилась, именины Марии. И я дала малышке одно из модификаций этого имени — Мия. Мне кажется, Мия Исхакова — это очень ярко и звучно», — уверена Полина.