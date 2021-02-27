Гагарина повторно озвучила эротическую сцену: «Вокруг были игрушки моей дочери»

Напомним, что сейчас артистка не обделена вниманием мужчин. Недавно она развелась со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым, и уже нашла себе нового возлюбленного. По слухам, им стал продюсер Владимир Чиняев. Ранее пара не раз сталкивались с проблемами — Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины, негативно отреагировал на новые отношения бывшей супруги. Когда Полина решила уехать отдыхать на Мальдивы вместе с их общей дочерью Мией, он запретил ей вывозить ребенка за границу.

Кроме того, ранее роман звезды с продюсером Чиняевым прокомментировал журналистам один из приятелей Чиняева. Он заявил, что Владимир женат и не собирается разводиться ради Гагариной. Этим, по его словам, и объясняется то, что пара свои отношения скрывает.