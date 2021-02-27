Гагарина повторно озвучила эротическую сцену: «Вокруг были игрушки моей дочери»
Фото: Global Look Press
В феврале Полина Гагарина стала звездой нового сезона сериала «Бывшие». Для певицы участие в проекте стало дебютом в киноиндустрии. Звезда впервые снялась в откровенных сценах полностью без одежды. На шоу «Вечерний Ургант» Полина рассказала о необычном происшествии после завершения съемок. Однажды вечером ей позвонил режиссер и сообщил об ошибке звука в постельной съемке и попросил ее записать звук заново. В тот момент певица была дома с детьми. Дочка уже спала в детской, а сын занимался уроками. Полине пришлось запереться в игровой комнате, чтобы записать сцену. «Я начала процесс. В одной руке у меня телефон, где я смотрю сцену, в другой диктофон. Вокруг игрушки моей дочери — слоники, конструкторы. И я вот все эти звуки делаю» — со смехом рассказала звезда.
Фото: YouTube
Напомним, что сейчас артистка не обделена вниманием мужчин. Недавно она развелась со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым, и уже нашла себе нового возлюбленного. По слухам, им стал продюсер Владимир Чиняев. Ранее пара не раз сталкивались с проблемами — Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины, негативно отреагировал на новые отношения бывшей супруги. Когда Полина решила уехать отдыхать на Мальдивы вместе с их общей дочерью Мией, он запретил ей вывозить ребенка за границу.
Кроме того, ранее роман звезды с продюсером Чиняевым прокомментировал журналистам один из приятелей Чиняева. Он заявил, что Владимир женат и не собирается разводиться ради Гагариной. Этим, по его словам, и объясняется то, что пара свои отношения скрывает.
Фото и видео: Global Look Press, YouTube
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