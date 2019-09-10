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Поклонники оценили шикарный образ Юлии Снигирь в шелковом платье и кружевном белье: «Вы невероятная»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram

Актриса показала кадры из новой фотосессии.

Юлия Снигирь называет многочисленные фотосессии, в которых участвует, своими рабочими буднями. Результаты работы со стилистами она часто показывает в Instagram.

Новые фотографии 36-летней Юлии поразили поклонников. На них актриса предстала в образе голливудской дивы 1950-х годов – в длинном шелковом платье с высоким разрезом, шелковой сорочке под ним и с шикарной прической.

Комплименты не заставили себя ждать. «Юлечка, какая же Вы красивая!!!В любом образе,все фильмы с Вами-шедевр!!! Вы не такая как все...», «Красотка!Обожаю вас ,Юлия», «Женщина - Богиня! Моя любимая актриса! Самая красивая и талантливая! Роль Екатерины - лучшее что я когда либо видела! Вы украсите своим магнетизмом любую картину!», «Всегда разная, но всегда стильная», «Вы-невероятная...!», - написали Юлии Снигирь в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, на днях Юлия Снигирь блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где проходила премьера нового сезона нашумевшего сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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