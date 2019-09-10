Поклонники оценили шикарный образ Юлии Снигирь в шелковом платье и кружевном белье: «Вы невероятная»

Комплименты не заставили себя ждать. «Юлечка, какая же Вы красивая!!!В любом образе,все фильмы с Вами-шедевр!!! Вы не такая как все...», «Красотка!Обожаю вас ,Юлия», «Женщина - Богиня! Моя любимая актриса! Самая красивая и талантливая! Роль Екатерины - лучшее что я когда либо видела! Вы украсите своим магнетизмом любую картину!», «Всегда разная, но всегда стильная», «Вы-невероятная...!», - написали Юлии Снигирь в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, на днях Юлия Снигирь блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, где проходила премьера нового сезона нашумевшего сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли.