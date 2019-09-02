Юлия Снигирь в золотом топе и с новой стрижкой, Пенелопа Крус в белоснежном платье и другие звезды в 5-й день Венецианского кинофестиваля

Сериал «Новый Папа» в Венеции представили исполнители главных ролей Джуд Лоу, Джон Малкович и Людвин Санье, а также Юлия Снигирь, сыгравшая в картине. На красной дорожке актриса появилась с новой стрижкой и в необычном стильном наряде — золотом топе с открытым животом и длинной черной прямой юбке.
Фото: Global Look Press / dpa
Также в пятый день Венецианского кинофестиваля публике и членам жюри была представлена картина «Осиная сеть» режиссера Оливье Ассайаса, главные роли в которой сыграли Пенелопа Крус, Ана Де Армас, Эдгар Рамирес и Гаэль Гарсиа Берналь.
Главной звездой премьеры стала роскошная Пенелопа Крус, позировавшая фотографам в белоснежном платье, похожем на подвенечный наряд. Завершали эффектный образ ярко-красные губы.
Фото: Global Look Press / dpa
Кроме того, был показан фильм «Прачечная» режиссера Стивена Содерберга, который в Венеции представил сам режиссер, а также исполнители главных ролей Мерил Стрип и Гари Олдман.
Текст: Роман Страстный
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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