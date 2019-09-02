Юлия Снигирь в золотом топе и с новой стрижкой, Пенелопа Крус в белоснежном платье и другие звезды в 5-й день Венецианского кинофестиваля

Сериал «Новый Папа» в Венеции представили исполнители главных ролей Джуд Лоу, Джон Малкович и Людвин Санье, а также Юлия Снигирь, сыгравшая в картине. На красной дорожке актриса появилась с новой стрижкой и в необычном стильном наряде — золотом топе с открытым животом и длинной черной прямой юбке.