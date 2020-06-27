Поклонники обсуждают снимки юного Максима Галкина: «Совсем другой, не такой, как сейчас»
Фото: Instagram/@maxgalkinru
На днях Максим Галкин честно признался, что «проморгал» День Отца и показал фото с любимым папой. Разбор семейных фотоархивов подтолкнул шоумена к новой публикации. «Мои фотки из прошлого века 😎 Какая вам больше нра? Номер, сестра!» — подписал «карусель» снимков телеведущий (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«1 просто огонь! джейм дин😉», «Из этих фото я поняла , что у нас сейчас мода из прошлого века 😀 на стиле», «Словно совсем другой человек, не имеющий ничего общего с Максимом Галкиным», «Не такой, как сейчас», «Молодость Макса-непоколебима... 💥На всех фото это запечатлено…», «Первая, здесь ещё не искушенный славой, какой то чистый», «Все фотки крутые! Красоту ни чем не испортишь)), ни молодостью - ни зрелостью!», «Не узнала на первой фотке !!!😆», «На Энрике Иглесиаса похожи чем-то», «Максим, как Вам удаётся становится только краше с каждым годом?», «Модель», «Еще пока скромный, молодой, красивый, худой и счастливый!» — комментируют подписчики.
А вам какое фото понравилось больше всего?
Больше о Максиме Галкине вы прочитаете здесь.
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Видео: Instagram/@maxgalkinru
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