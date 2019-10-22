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Поклонники не узнали 69-летнюю Надежду Бабкину после ее похода в салон красоты: «Совсем другое лицо»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина преобразилась

Фото: Instagram

Некоторые заподозрили ее в злоупотреблении фотошопом.

Надежда Бабкина в своем возрасте не стесняется показывать себя в натуральном виде – без мейкапа. Артистка уверена в себе и не боится нападок фолловеров.

Но иногда Надежда Георгиевна удивляет поклонников снимками, на которых сильно меняется. Так, художественный руководитель театра «Русская песня» поделилась в Instagram фотографией после посещения салона красоты. На ней артистка позирует в ярком макияже и с укладкой.

«Понедельник день не тяжелый! Красоту навела в "Долорес", и радостная поехала на репетицию. Готовим премьеру "12 стульев", ждем вас у нас в театре!», - подписала фото Надежда Бабкина.

Некоторые поклонники не смогли скрыть эмоций от того, что не узнали на снимке свою любимицу. «Это не Бабкина, фотошоп», «Не узнаю Вас, совсем другое лицо», «Зачем столько фотошопа?», «Надежда Георгиевна, не узнать», «Ну зачеееем?! Такая красивая женщина — и столько фильтров», — посыпались комментарии.

Некоторые подписчики одобрили перемены. «Красоточка», «Как девчонка», «Помолодели лет на 20», - похвалили они Надежду Бабкину.

Новая фотография артистки вызвала недоумение поклонников на фоне другого снимка, который певица разместила чуть ранее — без маски косметики и с лицом, которое выглядит совсем иначе.

Фото и видео: Instagram

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