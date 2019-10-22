Поклонники не узнали 69-летнюю Надежду Бабкину после ее похода в салон красоты: «Совсем другое лицо»

Но иногда Надежда Георгиевна удивляет поклонников снимками, на которых сильно меняется. Так, художественный руководитель театра «Русская песня» поделилась в Instagram фотографией после посещения салона красоты. На ней артистка позирует в ярком макияже и с укладкой.

«Понедельник день не тяжелый! Красоту навела в "Долорес", и радостная поехала на репетицию. Готовим премьеру "12 стульев", ждем вас у нас в театре!», - подписала фото Надежда Бабкина.