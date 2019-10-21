69-летняя Надежда Бабкина показала «неприбранное» фото с подросшими внучками

Легенда российской эстрады Надежда Бабкина — не только певица и политик, но и просто бабушка. Об этом она напомнила своим поклонникам «неприбранной» фотографией — без фотошопа, и практически с полным отсутствием укладки и косметики.

«Встретилась с внучками в театре на детском спектакле. Пили чай, разговаривали! Мои красавицы», — пояснила она.