69-летняя Надежда Бабкина показала «неприбранное» фото с подросшими внучками
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
Легенда российской эстрады Надежда Бабкина — не только певица и политик, но и просто бабушка. Об этом она напомнила своим поклонникам «неприбранной» фотографией — без фотошопа, и практически с полным отсутствием укладки и косметики.
«Встретилась с внучками в театре на детском спектакле. Пили чай, разговаривали! Мои красавицы», — пояснила она.
«Так мило», «Какие вы все красивые и счастливые», «Классная бабушка», «Какие вы красивые», «У вас такие красивые внучки», «Младшая вылитая бабуля», «Прекрасные девчонки, куколки», «Надежда, так здорово, заразительно смеется, отличный человек», «Надежда Вы без грима хороши», «Очаровательная бабушка», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: instagram
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