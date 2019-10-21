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69-летняя Надежда Бабкина показала «неприбранное» фото с подросшими внучками

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина с внуками

Фото: Instagram Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина показала фото без макияжа и укладки.

Легенда российской эстрады Надежда Бабкина — не только певица и политик, но и просто бабушка. Об этом она напомнила своим поклонникам «неприбранной» фотографией — без фотошопа, и практически с полным отсутствием укладки и косметики.

«Встретилась с внучками в театре на детском спектакле. Пили чай, разговаривали! Мои красавицы», — пояснила она.

«Так мило», «Какие вы все красивые и счастливые», «Классная бабушка», «Какие вы красивые», «У вас такие красивые внучки», «Младшая вылитая бабуля», «Прекрасные девчонки, куколки», «Надежда, так здорово, заразительно смеется, отличный человек», «Надежда Вы без грима хороши», «Очаровательная бабушка», — обсуждают поклонники.

Фото и видео: instagram

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