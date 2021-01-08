Глазами мужа: Ляйсан Утяшева показала горячую пляжную фотосессию и «шпагат от маэстро»
Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/?hl=ru
Ляйсан Утяшева и ее муж Павел Воля не только расслабляются на берегу моря, но и проводят время с пользой. Чемпионка по художественной гимнастике поделилась горячей фотосессией в купальниках, где фотографом выступил ее супруг.
«Легендарный фотограф @pavelvolyaofficial и начинающая модель, Ляйсан Утяшева, представляют серию купальников. Ваш выбор?👇🏻 ⠀ P.S. и долгожданный шпагат от маэстро », — рассказывает Ляйсан.
Для съемки Ляйсан примерила сразу три купальника — сплошной купальник с абстрактным принтом и два комплекта бандо в белом и синем оттенках.
Фотосессия пришлась по вкусу поклонникам:
«Шпагат шикарен», «Во всех нарядах хороша », «А Павел то, Павел, прям какой молодец, а ведь кто-то поверит))) молодцы, сохранить вам отношения до самых седин, любите и берегите», «Ноги, очень длинные ноги», «Вы просто супер, самая очаровательная пара», «Эххх, в Паше талант гимнастки, может не поздно еще на Олимпиаду», «Шпагат от маэстро подозрительный», «Какие вы молодцы, классная пара! Шпагат супер».
Ранее Ляйсан в эффектных латексных брюках рассказала поклонникам о своих желаниях.
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой
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