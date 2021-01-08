Глазами мужа: Ляйсан Утяшева показала горячую пляжную фотосессию и «шпагат от маэстро»

Фотосессия пришлась по вкусу поклонникам:

«Шпагат шикарен», «Во всех нарядах хороша », «А Павел то, Павел, прям какой молодец, а ведь кто-то поверит))) молодцы, сохранить вам отношения до самых седин, любите и берегите», «Ноги, очень длинные ноги», «Вы просто супер, самая очаровательная пара», «Эххх, в Паше талант гимнастки, может не поздно еще на Олимпиаду», «Шпагат от маэстро подозрительный», «Какие вы молодцы, классная пара! Шпагат супер».

Ранее Ляйсан в эффектных латексных брюках рассказала поклонникам о своих желаниях.