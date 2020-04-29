«Карантин»: Евгений Цыганов сделал селфи в компании пятерых детей

Всего у 41-летнего Евгения Цыганова восемь детей. Семеро — 15-летняя Полина, 14-летний Никита, 11-летний Андрей, 10-летняя Софья, 9-летний Александр, 6-летний Георгий и 4-летняя Вера — родились в его отношениях с актрисой Ириной Леоновой. 4-летний Федор родился у актрисы Юлия Снигирь.

Евгений сохранил хорошие отношения с бывшей гражданской женой. Он рассказывал, что все свободное время проводит с детьми, но встречаться с ними ему приходится по-очереди, так как сразу все вместе они не помещаются в машину.