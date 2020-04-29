«Карантин»: Евгений Цыганов сделал селфи в компании пятерых детей
Фото: Eastnews
По всей видимости, во время карантина артист совершает прогулки с семьей по лесу.
Фото: Instagram Евгения Цыганова
Всего у 41-летнего Евгения Цыганова восемь детей. Семеро — 15-летняя Полина, 14-летний Никита, 11-летний Андрей, 10-летняя Софья, 9-летний Александр, 6-летний Георгий и 4-летняя Вера — родились в его отношениях с актрисой Ириной Леоновой. 4-летний Федор родился у актрисы Юлия Снигирь.
Евгений сохранил хорошие отношения с бывшей гражданской женой. Он рассказывал, что все свободное время проводит с детьми, но встречаться с ними ему приходится по-очереди, так как сразу все вместе они не помещаются в машину.
Фото и видео: Instagram, Eastnews
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