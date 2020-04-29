passion.ru

«Карантин»: Евгений Цыганов сделал селфи в компании пятерых детей

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Евгений Цыганов

Фото: Eastnews

41-летний Евгений Цыганов наслаждается отцовством.

По всей видимости, во время карантина артист совершает прогулки с семьей по лесу.

Фото: Instagram Евгения Цыганова

Всего у 41-летнего Евгения Цыганова восемь детей. Семеро — 15-летняя Полина, 14-летний Никита, 11-летний Андрей, 10-летняя Софья, 9-летний Александр, 6-летний Георгий и 4-летняя Вера — родились в его отношениях с актрисой Ириной Леоновой. 4-летний Федор родился у актрисы Юлия Снигирь.

Евгений сохранил хорошие отношения с бывшей гражданской женой. Он рассказывал, что все свободное время проводит с детьми, но встречаться с ними ему приходится по-очереди, так как сразу все вместе они не помещаются в машину.

Фото и видео: Instagram, Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!