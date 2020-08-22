Поклонники Елены Воробей обсуждают ее взрослую дочь: «Красавица, на актрису Голливуда похожа»

Поклонники Елены Воробей обсуждают ее взрослую дочь: «Красавица, на актрису Голливуда похожа»
53-летняя Елена Воробей показала фото с взрослой дочерью.
«Мы с доченькой на ланче», - пояснила артистка.
«Какие симпатичные мама и доченька», «Две подружки. Мама молодая. Умница!!! Браво!!!», «Вы обе очень красивые», «У вас чудесная девочка», «Красивая дочка, быстро выросла», «Это дочь?! О, Господи! Бывают же такие нежные создания», «Скромная, серьезная дочь и хулиганка мама», «Дочки хотят выглядеть старше», «Дочь у вас красавица, на актрису Голливуда похожа, Хлоя... не помню», «Доча умница и красавица. Вся в маму. Счастья и здоровья вашей семье», - обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram/@vorobei_elena
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