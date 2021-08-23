Поклонник хочет купить портрет Наташи Королевой за 1 млн рублей: его нарисовал Тарзан
Совсем недавно супруги громко отметили 18-ю годовщину свадьбы, но сюрпризы продолжаются. Не успела Наталья похвастаться презентом от Тарзана, как тут же появился тайный поклонник, желающий его приобрести. Причем цену воздыхатель назвал достойную — готов заплатить за портрет 1 миллион рублей. Дилеммой певица поделилась под опубликованным видео.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @koroleva__star
Она призналась, что не знает, стоит ли соглашаться или нет: «Подарок от мужа! Но есть таинственный незнакомец который хочет купить портрет за 1.000.000! Что делать? Ваши мысли?», — честно написала Наталья.
Но полностью от предложения Королева не осмелилась отказаться, тем более, муж абсолютно не против такой сделки. Правда, продавать картины они хотели начать позднее: «Слушайте, мне жалко продавать. Это подарок мне на свадьбу, я такое не могу продать. Что же скажет художник? Его мнение закон», — высказалась певица, а ее супруг добавил, что готов рассмотреть вариант продажи после персональной выставки.
Напомним, что 51-летний Сергей Глушко подарил картину своей супруге 48-летней Наталье в день годовщины. Этот подарок стал ценным презентом, но абсолютно ожидаемым: Сергей некоторое время серьезно увлекается живописью и пишет картины. Помимо портрета жены, написал картину для тещи и сына. По мнению поклонников пары, выходит у Тарзана более, чем неплохо.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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