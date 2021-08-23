Поклонник хочет купить портрет Наташи Королевой за 1 млн рублей: его нарисовал Тарзан

Но полностью от предложения Королева не осмелилась отказаться, тем более, муж абсолютно не против такой сделки. Правда, продавать картины они хотели начать позднее: «Слушайте, мне жалко продавать. Это подарок мне на свадьбу, я такое не могу продать. Что же скажет художник? Его мнение закон», — высказалась певица, а ее супруг добавил, что готов рассмотреть вариант продажи после персональной выставки.

Напомним, что 51-летний Сергей Глушко подарил картину своей супруге 48-летней Наталье в день годовщины. Этот подарок стал ценным презентом, но абсолютно ожидаемым: Сергей некоторое время серьезно увлекается живописью и пишет картины. Помимо портрета жены, написал картину для тещи и сына. По мнению поклонников пары, выходит у Тарзана более, чем неплохо.