Бирюзовая свадьба: как Королева и Тарзан отметили 18-ю годовщину
Артисты позвали гостей в свой загородный дом, двор которого украсили воздушными шарами бирюзового цвета. Ведь, согласно традиции, 18-летняя годовщина свадьбы так и называется — «бирюзовая».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @koroleva__star/Instagram
В качестве угощений гостям преподнесли морепродукты, закуски и фрукты, а культурной программой было исполнение любимых хитов певицей и танцором.
Наталья и Сергей прошли по участку перед собравшимися, имитируя настоящую свадьбу. В качестве наряда Королева выбрала голубой костюм, состоящий из пиджака и шорт, дополнив ярким красным ремнем и желтыми кроксами. Голову исполнительницы украшала фата.
Сергей выбрал летний брючный костюм белого цвета и шляпу в тон.
В качестве подарков один из гостей преподнес паре две статуэтки белых кроликов.
Супруги отмечали годовщину до глубокой ночи с танцами, песнями и поздравлениями от друзей.
Несмотря на недавние проблемы в паре Сергея и Натальи, когда супруг звезды был пойман на изменах, артистам удалось сохранить брак и страсть в отношениях.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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