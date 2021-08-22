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Бирюзовая свадьба: как Королева и Тарзан отметили 18-ю годовщину

Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса вместе уже более 18 лет. Танцор Сергей Глушко и заслуженная артистка России Наташа Королева поженились в 2003 году после скандального развода звезды с коллегой по сцене Игорем Николаевым. В браке у пары родился сын Архип. Сергей, более известный зрителям под псевдонимом Тарзан и Наталья с размахом отметили годовщину в кругу близких друзей и семьи.
Бирюзовая свадьба: как Королева и Тарзан отметили 18-ю годовщину

Артисты позвали гостей в свой загородный дом, двор которого украсили воздушными шарами бирюзового цвета. Ведь, согласно традиции, 18-летняя годовщина свадьбы так и называется — «бирюзовая».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Королева

Фото: @koroleva__star/Instagram

В качестве угощений гостям преподнесли морепродукты, закуски и фрукты, а культурной программой было исполнение любимых хитов певицей и танцором.

Наталья и Сергей прошли по участку перед собравшимися, имитируя настоящую свадьбу. В качестве наряда Королева выбрала голубой костюм, состоящий из пиджака и шорт, дополнив ярким красным ремнем и желтыми кроксами. Голову исполнительницы украшала фата.

Тарзан и Наташа Королева в годовщину свадьбы

Сергей выбрал летний брючный костюм белого цвета и шляпу в тон.

В качестве подарков один из гостей преподнес паре две статуэтки белых кроликов.

Супруги отмечали годовщину до глубокой ночи с танцами, песнями и поздравлениями от друзей.

Несмотря на недавние проблемы в паре Сергея и Натальи, когда супруг звезды был пойман на изменах, артистам удалось сохранить брак и страсть в отношениях.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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