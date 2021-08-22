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Бирюзовая свадьба: как Королева и Тарзан отметили 18-ю годовщину

Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса вместе уже более 18 лет. Танцор Сергей Глушко и заслуженная артистка России Наташа Королева поженились в 2003 году после скандального развода звезды с коллегой по сцене Игорем Николаевым. В браке у пары родился сын Архип. Сергей, более известный зрителям под псевдонимом Тарзан и Наталья с размахом отметили годовщину в кругу близких друзей и семьи.