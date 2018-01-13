Необычное платье Юлии Ковальчук обсуждают в Сети.

В эти выходные россияне встретили Старый Новый год. Популярная певица показала платье, в котором застал ее этот праздник. «Новый год я провела в пижаме, поэтому на Старый Новый год решила оторваться))) #веду #пою #встречаю #ворожу», — написала она.

Поклонники отметили стройную фигуру звезды, которая не так давно стала мамой, но ей удалось быстро сбросить «беременный» вес.

«Выглядите божественно», «Как из голливуда», «Голливуд отдыхает», «У меня оно ассоциируется с Испанией», «Кармэн», «Какая красивая!!! А платье отпад», «Платье шикарное!», «ЧУМАЧечее платье», «Очень красиво! Ярко, стильно! Юля, Вы просто бомба», «Платье огонь», «Вау! Тоже такое хочу», «Скажите кто дизайнер этого платья???», «Какое платье! Платье тут не при чем! Какая женщина!!! Очень роскошно выглядите Юля», — пишут одни.

«Неоднозначно», «Странное платье», «Это так модно?», «Кто автор этого шедевра?», «Это что, новый спортивный тренажер?», «Это что занавески с окон?», «Платье со шторками», «Фигура очень красивая , но платье вызвало ассоциацию "карниз и шторы"», «Ужасное платье», «Как торшер», «Торшер», «Плафон)))))))», «Два балдахина», «Отвратительное фото.. Юля тут выглядит гораздо старше своих лет, а платье -шторы в ванной комнате или в спальне... Неужели она не видела себя?», — критикуют другие.

А вам нравится наряд певицы?

Фото: instagram